Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні і без бюстгальтера: Lida Lee у сміливому образі прийшла на прем’єру еротичного трилера

Співачка викликала фурор відвертим луком на кіноподії.

Автор публікації
Аліна Онопа
Lida Lee

Lida Lee

Lida Lee відвідала премʼєру першого українського еротично-історичного трилера «Всі відтінки спокуси», яка відбулася у Києві, у ТРЦ Gulliver. На івенті вона підтримала свого коханого — Даніеля Салема, який зіграв у стрічці.

Lida Lee і Даніель Салем

Lida Lee і Даніель Салем

Артистка викликала фурор своїм ефектним сміливим аутфітом на червоній доріжці заходу. Вона постала у чорній прозорій сукні максі з галтером, американською проймою і довгим шарфом аж до підлоги. Під вбранням на співачці були мінішорти і не було бюстгальтера. Груди вона прикрила красивими наклейками зі стразами у вигляді очей із віями.

Lida Lee

Lida Lee

Лук Lida Lee доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було стильне укладання, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. У вусі у зірки була золота сережка-кафа, а на руках — два золотих делікатних кільця й одна екстравагантна золота каблучка з кристалами у вигляді довгого нігтя.

До слова, фільм «Всі відтінки спокуси» у національному прокаті від 12 лютого. Наразі команда стрічки перебуває у всеукраїнському турі, де глядачі мають змогу зустрітися з головними героями трилера.

Дата публікації
Кількість переглядів
334
Наступна публікація

