У прозорій сукні і без бюстгальтера: американська модель у пікантному луку потрапила до об'єктивів папараці

Джордін Вудс вийшла у світ у провокаційному вбранні від David Koma.

Американська модель і світська левиця Джордін Вудс потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лондона.

Жінка була одягнена у закриту лавандову прозору сукню максі зі стразами від бренду David Koma. Під неї Джорджін одягла лише труси. А відсутність бюстгальтера додавала її луку пікантності, адже через тканину можна розгледіти її пишні груди.

Джордін Вудс / Фото: Getty Images

Свій аутфіт модель доповнила чорними оперними рукавичками з рюшами, екстравагантним чорним чокером із квіткою та чорними шкіряними туфлями на шпильках.

Руде волосся Вудс уклала в локони і зробила макіяж із пишними довгими віями.

Нагадаємо, у такій самій сукні ми бачили модель Девон Вінздор, яка відвідала церемонію вручення премії Daily Front Row Fashion Media Awards у Нью-Йорку. Вона теж була без бюстгальтера.

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