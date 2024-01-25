У прозорій сукні і без бюстгальтера: сестра Майлі Сайрус у провокаційному образі відвідала фешншоу

24-річна американська акторка і співачка Ноа Сайрус у сміливому вбранні вийшла у світ.

Молодша сестра Майлі Сайрус – Ноа Сайрус – стала гостею показу Stéphane Rolland Haute Couture весна/літо 2024, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для своєї появи дівчина обрала провокаційний аутфіт від Stéphane Rolland. Вона одягла прозору коричневу сукню-балахон довжини максі, прикрашену у верхній частині яйцеподібним декором. Комір був розшитий дорогоцінним камінням.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

Під сукнею на Ноа були лише нюдові труси. А її пишні спокусливі груди усі присутні могли з легкістю розгледіти.

Сайрус розпустила волосся, зробила макіяж у нюдово-бежевих відтінках, з рожевими рум'янами і вибіленими бровами.

Нагадаємо, на благодійний захід у Лос-Анджелесі Ноа Сайрус прийша у трикотажній сірій максісукні, під яку не одягла білизну.

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