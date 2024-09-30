У прозорій сукні і без бюстгальтера: ювелірна дизайнерка блиснула оголеними грудьми на івенті

Італійська ювелірна дизайнерка Гая Репоссі відвідала галавечір BoF 500, який відбувся у готелі Shangri-La у межах Паризького тижня моди.

Для своєї появи на івенті вона обрала відвертий образ. Гая постала у прозорій чорній сукні максі складного крою, під якою не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми своїми оголеними грудьми.

Гая Репоссі / Фото: Getty Images

Аутфіт Репоссі доповнила чорними босоніжками. У неї було розпущене волосся, максимально природний макіяж і червоний педикюр. Від прикрас Гая вирішила відмовитися, щоб не відволікати уваги від свого бюсту.

Нагадаємо, американська артистка Kesh прийшла на Паризький тиждень моди у чорному боді у сітку, під яким був ліф-трикутники із зображеннями очей та не було трусів.

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