У прозорій сукні і без бюстгальтера: зірка фільму "Кінг Конг" Наомі Воттс блиснула грудьми у Нью-Йорку

55-річна акторка обрала для свого виходу провокаційний лук.

Зірка фільму "Кінг Конг" Наомі Воттс потрапила під приціл папараці на вулицях Нью-Йорка. Акторка мала провокаційний вигляд. Вона з'явилася у прозорій чорній сукні максі на тонких бретельках, усипаній стразами.

Під вбранням були чорні високі труси і не було бюстгальтера, тож Наомі без комплексів світила перед присутніми своїми грудьми.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними босоніжками, чорним клатчем, інкрустованим стразами, укладанням із боковим проділом, макіяжем із червоною помадою, сережками з камінням і каблучкою.

Нагадаємо, на презентацію другої частини серіалу-антології "Ворожнеча" Наомі Воттс прийшла в елегантній чорній мереживній сукні від Givenchy, чорній накидці і оперних оксамитових рукавичках.

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