У прозорій сукні і без бюстгальтера: зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю блиснула сосками на червоній доріжці

Зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю з'явилася на червоній доріжці церемонії нагородження премії "Золотий глобус" у червоній прозорій сукні від Valentino на тонких бретельках, з глибоким вирізом і квітковими аплікаціями. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тканину просвічувалися її соски.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила босоніжками на екстремально високій платформі, а також прикрасами від Tiffany & Co. (вона є амбасадоркою бренду) з білим і жовтим камінням. Флоренс зробила стильну зачіску і макіяж із рожево-бежевою помадою.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Фільм "Оппенгеймер" став найкращим драматичним фільмом, а його головний герой Кілліан Мерфі – найкращим актором у драматичному фільмі.

Нагадаємо, Джуліанна Мур також обрала для своєї появи на премії червону сукню. На ній було вбрання від від бренду Bottega Veneta.

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