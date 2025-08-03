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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні і на шпильках: папараці заскочили Ешлі Грем на знімальному майданчику «Диявол носить Prada 2»

37-річна модель plus size у сміливому аутфіті з’явилася на зніманнях продовження культового фільму.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Getty Images

Папараці заскочили Ешлі Грем на знімальному майданчику сиквелу «Диявол носить Prada». Одну зі сцен фільму знімали у Музеї природничої історії у Нью-Йорку.

Модель plus size постала там у пікантному аутфіті. На ній була вечірня чорна прозора сукня максі зі спокусливим декольте, під якою на ній була чорна білизна. Збоку на спідниці була об’ємна чорна вставка з рюшами.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Лук Грем доповнила чорними босоніжками на шпильках. Їй зробили елегантну високу зачіску з випущеними пасмами і макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила масивними чорно-білими сережками.

Нагадаємо, Ешлі Грем у золотій мінісукні знялася для глянцю.

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