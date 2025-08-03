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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні і на шпильках: папараці заскочили Ешлі Грем на знімальному майданчику «Диявол носить Prada 2»
37-річна модель plus size у сміливому аутфіті з’явилася на зніманнях продовження культового фільму.
Папараці заскочили Ешлі Грем на знімальному майданчику сиквелу «Диявол носить Prada». Одну зі сцен фільму знімали у Музеї природничої історії у Нью-Йорку.
Модель plus size постала там у пікантному аутфіті. На ній була вечірня чорна прозора сукня максі зі спокусливим декольте, під якою на ній була чорна білизна. Збоку на спідниці була об’ємна чорна вставка з рюшами.
Лук Грем доповнила чорними босоніжками на шпильках. Їй зробили елегантну високу зачіску з випущеними пасмами і макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила масивними чорно-білими сережками.
Нагадаємо, Ешлі Грем у золотій мінісукні знялася для глянцю.