У прозорій сукні і в діамантах: Люпіта Ніонго у відвертому образі відвідала івент

Зірка фільму від Marvel "Чорна пантера", Люпіта Ніонго, відвідала галаконцерт LACMA Art+Film 2023 у Лос-Анджелесі. Захід у Музеї мистецтв традиційно відбувся під патронатом Модного дому Gucci.

Акторка обрала для своєї появи відверте вбрання від Gucci, у якому продемонструвала свою струнку фігуру. На ній була бордова прозора сукня на тонких бретельках, з мереживом на грудях і закритою частиною на животі.

Люпіта Ніонго / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила червоними туфлями. Ніонго зробила макіяж із димчато-рожевими тінями на повіках та рожевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию – діамантовим кольє, а руку – каблучкою з цього самого комплекту.

У такому вбранні Люпіта буквально злилася із червоним килимом та червоною стіною на заході.

Нагадаємо, Люпіта Ніонго на Паризькому тижні моди з'явилася у костюмі із букле, який складався з коротких шортів і топу з коміром.

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