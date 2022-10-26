У прозорій сукні і з хрестиком на шиї: Кім Кардашян з'явилася на вечірці в сексуальному образі

Зірка реаліті та інфлюенсерка відсвяткувала свій день народження паті, на яку запросила рідних і найближчих друзів.

Кім Кардашян показала в Instagram знімки зі святкування свого 42-річчя. На паті зібралися її сестри, мама та друзі.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Для вечірки Кім обрала трохи дивний, але сексуальний образ. Вона одягла прозору білу мереживну сукню, під якою на ній була чорна білизна.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Лук іменинниця доповнила білими босоніжками на шпильках. Кардашян уклала білокуре волосся в легкі локони і зробила макіяж у нюдово-коричневих відтінках. Шию вона прикрасила хрестиком на ланцюжку.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Цього року Кардашян вирішила відсвяткувати день народження скромно. Навіть торт був не такий великий, як попередніми роками.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, у день свого народження Кім потрапила в об'єктиви папараці у спокусливому луку. На ній був кетсьют чорного кольору, який вона поєднала зі всипаною стразами сумкою Balenciaga та чорними в'єтнамками.

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