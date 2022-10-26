У прозорій сукні і з хрестиком на шиї: Кім Кардашян з'явилася на вечірці в сексуальному образі

Зірка реаліті та інфлюенсерка відсвяткувала свій день народження паті, на яку запросила рідних і найближчих друзів.
Кім Кардашян показала в Instagram знімки зі святкування свого 42-річчя. На паті зібралися її сестри, мама та друзі.
Для вечірки Кім обрала трохи дивний, але сексуальний образ. Вона одягла прозору білу мереживну сукню, під якою на ній була чорна білизна.
Лук іменинниця доповнила білими босоніжками на шпильках. Кардашян уклала білокуре волосся в легкі локони і зробила макіяж у нюдово-коричневих відтінках. Шию вона прикрасила хрестиком на ланцюжку.
Цього року Кардашян вирішила відсвяткувати день народження скромно. Навіть торт був не такий великий, як попередніми роками.
Нагадаємо, у день свого народження Кім потрапила в об'єктиви папараці у спокусливому луку. На ній був кетсьют чорного кольору, який вона поєднала зі всипаною стразами сумкою Balenciaga та чорними в'єтнамками.
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