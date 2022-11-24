У прозорій сукні і з книжкою в руках: Демі Роуз блиснула сексуальною п'ятою точкою

27-річна британська модель продовжує спокушати підписників провокаційними луками.
Демі Роуз опублікувала в Instagram нову серію світлин, на яких вона постала у спокусливому образі.
На моделі була прозора чорна сукня на тонких бретельках і з блискавкою ззаду, яка ідеально обтискала її звабливі форми. Під вбрання Демі одягла мініатюрні білі стринги, які ледве прикривали її інтимне місце спереду.
Роуз продемонструвала сексуальну фігуру з різних ракурсів і похизувалася своїми пишними сідницями.
Щоб подивитися фото, гортайте праворуч.
Волосся модель уклала в локони, зробила макіяж із чорними стрілками і пишними віями і прикрасила руку каблучкою з діамантом. У руках вона тримала книжку.
Нагадаємо, Роуз в образі Джессіки Реббіт продемонструвала сексуальні форми.
Читайте також: