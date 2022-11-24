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У прозорій сукні і з книжкою в руках: Демі Роуз блиснула сексуальною п'ятою точкою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
827
Час на прочитання
1 хв
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У прозорій сукні і з книжкою в руках: Демі Роуз блиснула сексуальною п'ятою точкою

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

27-річна британська модель продовжує спокушати підписників провокаційними луками.

Демі Роуз опублікувала в Instagram нову серію світлин, на яких вона постала у спокусливому образі. 

На моделі була прозора чорна сукня на тонких бретельках і з блискавкою ззаду, яка ідеально обтискала її звабливі форми. Під вбрання Демі одягла мініатюрні білі стринги, які ледве прикривали її інтимне місце спереду.

Роуз продемонструвала сексуальну фігуру з різних ракурсів і похизувалася своїми пишними сідницями.

Щоб подивитися фото, гортайте праворуч. 

Волосся модель уклала в локони, зробила макіяж із чорними стрілками і пишними віями і прикрасила руку каблучкою з діамантом. У руках вона тримала книжку.

Нагадаємо, Роуз в образі Джессіки Реббіт продемонструвала сексуальні форми.

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Дата публікації
Перегляди
827
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