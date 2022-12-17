У прозорій сукні і з металевим поясом-корсетом: головна героїня серіалу "Венздей" на вечірньому шоу

Головна героїня популярного серіалу від Netflix "Венздей" – 20-річна Дженна Ортега – побувала у гостях розважального вечірнього шоу з Джиммі Фелоном.

У студії токшоу акторка з'явилася в ефектному і сексуальному образі у стилі готичного шику від Dolce & Gabbana. На Дженні була чорна прозора довга сукня, під яку вона одягла чорне боді. Вбрання мало контрастний білий гострий комір, білі манжети і чорну краватку. На талії був широкий металевий пояс-корсет із маленьким замком та ланцюжком, який підкреслив її тонку талію.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Аутфіт Ортега доповнила чорними лакованими туфлями на високій платформі і шпильках. Волосся зірка розпустила і зробила свій фірмовий макіяж – підвела очі чорним олівцем.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Лук вийшов дуже ефектним. Дженна мала спокусливий і таємничий вигляд водночас.

Джиммі Фелону акторка розповіла про знімання серіалу "Венздей", про те, як вона за два дні придумала рухи до танцю, який став найпопулярнішим у соцмережі.

Дженна зізналася, що не спала два дні і переглянула дуже багато відео, щоб зібрати ідеї для танцю, пише Dail Mail. Вона також переглянула "архівних кадри підлітків-готів, які танцювали в клубах у 80-х".

Нагадаємо, вірусний танець Ортеги у ролі Венздей Адамс повторють не лише люди. Його виконав і пес-сапер Патрон. Вийшло кумедно.

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