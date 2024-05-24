У прозорій сукні і з пишним декольте: новий відвертий вихід Белли Торн

Белла Торн стала гостею 30-го щорічного галавечору amfAR, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю. На ньому традиційно збирали кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Зірка вийшла у світ у відвертому аутфіті. На ній була двоколірна сукня, яка складалася з прозорої в’язаної частини зі стразами і білого ліфа з пишним декольте. Під вбранням на Беллі була білизна.

Волосся Торн злегка накрутила, зробила макіяж із чорними стрілками, довгий світлий манікюр і завершила образ браслетами.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Белла Торн відвідала вечірку від бренду Chopard. На ній було вбрання, яке складалося з корсетного топу зі світловідбивальним ефектом і чорної спідниці з драпуванням.

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