У прозорій сукні і жакеті з бісером: Кейт Мосс в ефектному луку позувала на шоу Saint Laurent

Супермодель 90-х в образі total black з'явилася на Тижні моди у Парижі.
Кейт Мосс з'явилася на показі колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди.
Для своєї появи модель обрала ефектний образ total black. На ній була прозора довга сукня з мереживом на декольте й оксамитовий приталений жакет, розшитий чорним бісером на лацканах.
Вбрання Кейт доповнила чорними високими чоботами на підборах і чорною сумкою, оздобленою чорним бісером.
Мосс зробила навмисно скуйовджене укладання і макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були масивні золоті сережки, а на руках масивні браслети.
Нагадаємо, на фешнівенті була також донька Кейт Мосс – 21-річна Ліла Мосс. Вона була одягнена у довгу чорну мереживну сукню на тонких бретельках і з V-подібним декольте.
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