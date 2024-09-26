У прозорій сукні і жакеті з бісером: Кейт Мосс в ефектному луку позувала на шоу Saint Laurent

Супермодель 90-х в образі total black з'явилася на Тижні моди у Парижі.

Кейт Мосс з'явилася на показі колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

Для своєї появи модель обрала ефектний образ total black. На ній була прозора довга сукня з мереживом на декольте й оксамитовий приталений жакет, розшитий чорним бісером на лацканах.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Вбрання Кейт доповнила чорними високими чоботами на підборах і чорною сумкою, оздобленою чорним бісером.

Мосс зробила навмисно скуйовджене укладання і макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були масивні золоті сережки, а на руках масивні браслети.

Нагадаємо, на фешнівенті була також донька Кейт Мосс – 21-річна Ліла Мосс. Вона була одягнена у довгу чорну мереживну сукню на тонких бретельках і з V-подібним декольте.

Читайте також:

Кейт Мосс – супермодель 90-х (14 фото)