У прозорій сукні і зі стрижкою піксі: Ірина Шейк в ефектному образі з'явилася на Балу Інституту костюма

Модель обрала для свого виходу вдале вбрання, яке підкреслило її тонку талію і стрункі ноги.
У Нью-Йорку, в Музеї мистецтв Метрополітен, прогриміла найбільша подія у фешнсвіті — Met Gala. Тема цьогоріч звучала так: "В Америці: лексикон моди".
Бала Інституту костюма не могла пропустити Ірина Шейк. Модель з'явилася перед фотокамерами у прозорій сукні Moschino з нюдовим корсетом і довгим шлейфом. Вбрання було розшите квітковими строкатими аплікаціями з бісеру.
Корсет чудово підкреслив тонку талію Ірини, а високий розріз дозволив їй продемонструвати засмаглі стрункі ноги.
Сукню вона поєднала з бежевими босоніжками на шпильках. Шейк вирішила відмовити від прикрас.
Модель продемонструвала нову зачіску — стрижку піксі, але ми не думаємо, що вона відрізала свою шевелюру, а це просто перука. Образ вона завершила ніжним нюдовим мейкапом.
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