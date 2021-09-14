У прозорій сукні і зі стрижкою піксі: Ірина Шейк в ефектному образі з'явилася на Балу Інституту костюма

У прозорій сукні і зі стрижкою піксі: Ірина Шейк в ефектному образі з'явилася на Балу Інституту костюма

Модель обрала для свого виходу вдале вбрання, яке підкреслило її тонку талію і стрункі ноги.

У Нью-Йорку, в Музеї мистецтв Метрополітен, прогриміла найбільша подія у фешнсвіті — Met Gala. Тема цьогоріч звучала так: "В Америці: лексикон моди".

Бала Інституту костюма не могла пропустити Ірина Шейк. Модель з'явилася перед фотокамерами у прозорій сукні Moschino з нюдовим корсетом і довгим шлейфом. Вбрання було розшите квітковими строкатими аплікаціями з бісеру.

Ірина Шейк / Associated Press

Корсет чудово підкреслив тонку талію Ірини, а високий розріз дозволив їй продемонструвати засмаглі стрункі ноги.

Ірина Шейк / Associated Press

Сукню вона поєднала з бежевими босоніжками на шпильках. Шейк вирішила відмовити від прикрас.

Ірина Шейк / Associated Press

Модель продемонструвала нову зачіску — стрижку піксі, але ми не думаємо, що вона відрізала свою шевелюру, а це просто перука. Образ вона завершила ніжним нюдовим мейкапом.

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