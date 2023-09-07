У прозорій сукні із золотими лелітками: Пріянка Чопра відвідала вечірку білизняного бренду

Знаменитість з'явилася у гламурному вбранні, з-під якого просвічувалася її білизна.

У Нью-Йорку відбулася гламурна вечірка на честь майбутнього камбекшоу бренду білизни Victoria's Secret, яка отримала назву The Tour 23. Захід відбувся в Мангеттенському центрі, а відвідали його зіркові гості, блогери й моделі, раніше відомі як ангели.

Також на фотоколі була помічена і Пріянка Чопра – акторка, модель та переможниця конкурсу "Міс світу-2000". Вона також є однією з амбассадорок бренду.

Перед камерами Чопра з'явилася в карколомній прозорій сукні від Giambattista Valli з колекції осінь-зима 2023. Вбрання було довгим, мало широкі розкльошені рукави, а також повністю розшите золотими лелітками.

Пріянка Чопра / Фото: Associated Press

Образ Пріянка доповнила чорною білизною, яка просвічувалася з-під її сукні, туфлями на платформах, безліччю золотих прикрас і золотистим ременем. Також вона зробила золотий макіяж та укладання.

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