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У прозорій сукні із золотою вишивкою: Пріянка Чопра у спокусливому луку з'явилася на прем'єрі фільму

У прозорій сукні із золотою вишивкою: Пріянка Чопра у спокусливому луку з'явилася на прем'єрі фільму

У прозорій сукні із золотою вишивкою: Пріянка Чопра у спокусливому луку з'явилася на прем'єрі фільму

Пріянка Чопра і Нік Джонас / Фото: Getty Images

42-річна акторка і модель мала сексуальний вигляд на заході.

Пріянка Чопра разом зі своїм чоловіком Ніком Джонасом відвідала прем’єру фільма "The Good Half" від режисера Роберта Шварцмана, племінника відомого режисера Френсіса Форда Копполи. Нік виконав у стрічці головну роль. Івент відбувся у театрі Сабан у Беверлі-Гіллз.

Для своєї появи Пріянка обрала спокусливий аутфіт. На ній була прозора мереживна сукня від Dolce & Gabbana на одне плече і з золотою квітковою вишивкою, під якою було чорне боді з мереживним ліфом.

Образ Чопра доповнила чорними босоніжками на високих платформах і шпильках. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, на шиї — розкішне кольє у вигляді змії від Bulgari, а на пальцях – каблучки з камінням. Акторка є амбасадоркою Bulgari від 2021 року.

Пріянка Чопра і Нік Джонас / © Getty Images
Пріянка Чопра і Нік Джонас / Фото: Getty Images

У неї було укладання з локонами і макіяж смокі-айс.

Нік був одягнений у стильний костюм бежевого кольору і взутий у масивні чорні лаковані туфлі. На шиї у нього був срібний ланцюжок, а на руці – хромований годинник.

Нагадаємо, Пріянку Чопру у капелюсі та чорному вбранні сфотографували в аеропорту Мумбаї.

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