У прозорій сукні-комбінації та на шпильках: Голлі Беррі сходила з чоловіком на побачення

Голлі вирушила на побачення у чорній прозорій сукні-комбінації та блейзері у тонку смужку та взута у чорні лаковані туфлі-човники на шпильці від Christian Louboutin.

На шиї у Голлі було масивне золоте намисто, у вухах сережки-кільця, на обличчі макіяж у натуральних відтінках, а волосся укладене у стильну зачіску.

Голлі Беррі та її чоловік Ван Гант / Фото: Getty Images

Її 54-річний чоловік Ван Гант йшов поруч із нею, накинувши на голову капюшон картатого комбінезону, який носив у поєднанні із чорними черевиками. Коли вони йшли вулицею, він ніжно обійняв її за талію.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала 20-річна Голлі Беррі на конкурсах краси.

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