У прозорій сукні, комбінезоні та з сексуальним декольте: Тіна Кароль в ефектних образах виступила на концерті

У прозорій сукні, комбінезоні та з сексуальним декольте: Тіна Кароль в ефектних образах виступила на концерті

Артистка випустить фільм-концерт, до якого увійдуть найкращі номери шоу "Красиво".

Тіна Кароль виступила у палаці "Україна" у Києві з концертом "Красиво". Це шоу — симбіоз нових пісень з альбомів "Подвійний рай", "Красиво" та знаменитих хітів артистки.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Режисером концерту виступила сама співачка. "Красиво" — це приголомшливе шоу з живим бендом, яскравими хореографічними постановками, унікальним архітектурним рішенням світла, лайф-трансляцією та моушнграфікою на екранах.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Під час концерту Кароль сказала промову, зворушивши глядачів у залі.

"Я сьогодні буду жадібно любити вас, жадібно вимагати вашого кохання, жадібно обмінюватися цими чистими, ніжними, трепетними почуттями, які сьогодні є між нами. Не бійтеся вимагати від життя жадібно свого щастя, тому що світобудова вона для нас, ми творимо історію в кожному дні. Не оглядайтесь і я не буду! Нехай ваші мрії з цієї секунди стають метою. Досягайте своїх цілей, не боячись нічого на своєму шляху!", — сказала Тіна зі сцени.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

У концерті взяли участь знамениті американські музиканти — басист Deron Bell, барабанщик Aaron Smith, а також незмінний музичний директор та гітарист співачки Антон Попов. Хореографом-постановником концерту виступив Дмитро Жук, який віддав перевагу шоуномерам у стилі контемпорарі, модерн та хіпхоп.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Над образами співачки працювала стилістка Ольга Ревуцька. Співачка сяяла в ефектних вбраннях від Mugler, David Koma та Lever Couture.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Кароль також випустить фільм-концерт "Біжу на світло", який покажуть 15 січня на каналі "1+1".

До фільму увійшли найкращі номери концерту, унікальні кадри підготовки цього масштабного шоу, а також ексклюзивні інтерв'ю Тіни.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Режисерами фільму-концерту виступили Максим Делієргієв та Аліна Симоненко. Напередодні фільму Кароль випустила мудвідео першої частини концерту "Подвійний рай" на своєму Ютуб-каналі.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Кароль оголосила нові дати виступів в Україні. Шоу "Красиво" відбудеться 7 березня у Херсоні, 8 березня в Одесі та 9 березня у Білій Церкві. Дати виступів в інших містах оновляться незабаром.

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