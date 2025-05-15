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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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805
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1 хв

У прозорій сукні, посипаній камінням: леді Вікторія Герві на червоній доріжці Канн

Леді Вікторія Герві проводить час на Каннському кінофестивалі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Вікторія Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

48-річна британська аристократка відвідала показ фільму «Місія нездійсненна: Фінальна розплата» на 78-му щорічному Каннському кінофестивалі у Палаці фестивалів у Каннах.

Леді Вікторія одягла білу напівголу сукню, порушивши тим самим дрескод. Вбрання було розшите камінням, блискітками та паєтками, а зона декольте та поділ сукні були прозорими. Британка взула босоніжки на високих підборах, які також були з розсипом каміння, а в руках у неї був білий клатч із паєтками.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

У леді Вікторії було кучеряве укладання, макіяж з акцентом на очі та рожевий блиск на губах. У вухах у неї були сережки-кільця з камінням, каблучка з великим каменем була на пальці і манікюр у світлому відтінку.

Леді Вікторія Герві також з’явилася на церемонії відкриття 78-го кінофестивалю в Каннах, обравши для виходу сукню з пір’ям.

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

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