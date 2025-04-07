ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні, прикрашеній вишивкою з каміння: акторка в екстравагантному луку прийшла на мюзикл

Жасмін Емі Роджерс обрала для своєї появи цікаве чорно-біле вбрання.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Жасмін Емі Роджерс

Жасмін Емі Роджерс / © Associated Press

Акторка Жасмін Емі Роджерс відвідала прем’єру мюзиклу «BOOP! The Musical» на Бродвеї, заснованого на анімаційному персонажі Бетті Буп, у театрі Broadhurst Theatre у Нью-Йорку.

Там вона постала в екстравагантному образі. На Жасмін була біла прозора сукня з органзи, прикрашена вишивкою з каміння, під якою було чорне боді. Талію вона підкреслила чорним прозорим поясом у дрібний горошок, який переходив у шлейф.

/ © Associated Press

© Associated Press

Аутфіт Роджерс доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила високу зачіску з випущеними спереду пасмами, зробила макіяж із блискучими тінями, довгими віями і помадою ягідного відтінку. Прикраси з камінням завершили лук акторки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie