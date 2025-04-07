- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
У прозорій сукні, прикрашеній вишивкою з каміння: акторка в екстравагантному луку прийшла на мюзикл
Жасмін Емі Роджерс обрала для своєї появи цікаве чорно-біле вбрання.
Акторка Жасмін Емі Роджерс відвідала прем’єру мюзиклу «BOOP! The Musical» на Бродвеї, заснованого на анімаційному персонажі Бетті Буп, у театрі Broadhurst Theatre у Нью-Йорку.
Там вона постала в екстравагантному образі. На Жасмін була біла прозора сукня з органзи, прикрашена вишивкою з каміння, під якою було чорне боді. Талію вона підкреслила чорним прозорим поясом у дрібний горошок, який переходив у шлейф.
Аутфіт Роджерс доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила високу зачіску з випущеними спереду пасмами, зробила макіяж із блискучими тінями, довгими віями і помадою ягідного відтінку. Прикраси з камінням завершили лук акторки.