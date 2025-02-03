У прозорій сукні "русалка": Гайді Клум відвідала церемонію "Греммі"

Супермодель Гайді Клум та її чоловік Том Каулітц з'явилися на червоній доріжці церемонії "Греммі" минулої ночі в Лос-Анджелесі.
51-річна німецька супермодель мала приголомшливий вигляд в спокусливій сукні ситуета "русалка", що підкреслює її пишні груди і абсолютно прозорою від талії. Вбрання мало невеликий шлейф і накидку.
Свій вечірній образ Клум доповнила діамантовим кольє на шиї, зробила виразний макіяж очей і матовою помадою підкреслила губи. Її волосся було розпущене і спадало на плечі. З прикрас модель обрала також кілька каблучок на пальці, зробила нюдовий матовий манікюр і взула гостроносі босоніжки на шпильці.
Її чоловік 35-річний Том одягнув молочно-білий костюм у поєднанні з білою сорочкою та замшевими туфлями. Пара сяяла на доріжці в обіймах одне одного.
Також, нагадаємо, прозору сукню, але ще більш пікантну обрала для появи на доріжці модель Кріссі Тейген.
Читайте також:
- У червоному бікіні та хутряній панамі: Гайді Клум похизувалася пікантними фото з відпочинку
- Стала на лижі: Гайді Клум заскочили на гірськолижному курорті
- З торочкою з білих намистин: Гайді Клум прийшла на прем'єру в розкішній сукні