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У прозорій сукні-сітці: модель plus-size Ешлі Грем вийшла на червону доріжку з чоловіком

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У прозорій сукні-сітці: модель plus-size Ешлі Грем вийшла на червону доріжку з чоловіком

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Смілива сукня мало що прикривала, але Ешлі була у ный розкішною.

35-річна модель plus-size Ешлі Грем відвідала вчора премію видання TIME "Людина року", що проводилася у Нью-Йорку, у готелі Plaza.

Для цього заходу зірка подіуму обрала дуже ефектний образ — чорну сукню-сітку з каптуром і невеликим шлейфом. У вбрання також були довгі рукави з рюшами, а все воно було розшите ще й дрібними лелітками.

Цю сексуальну сукню Ешлі носила із закритою і щільною спідньою білизною — ліфчиком та високими трусами. Також в образі були тонкі чорні капронові колготки і босоніжки з відкритим мисом. Ймовірно, білизна на ній була від її власного бренду Knix, який вона випустила на початку цього року.

Ешлі Грем / © Associated Press
Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Компанію моделі на червоній доріжці склав її чоловік Джастін Ервін, який вибрав для цього заходу чорний смокінг, водолазку та лофери від Gucci.

Ешлі Грем / © Associated Press
Ешлі Грем / Фото: Associated Press

А ось за кілька днів раніше Грем відвідала церемонію вручення нагород British Fashion Awards у Лондоні. На червону доріжку модель вийшла в небесно-блакитному вбранні від бренду Patrick McDowell із колекції весна-літо 2023 та прикрасах Jahan Jewelry.

Ешлі Грем / © Associated Press
Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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