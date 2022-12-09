У прозорій сукні-сітці: модель plus-size Ешлі Грем вийшла на червону доріжку з чоловіком

Смілива сукня мало що прикривала, але Ешлі була у ный розкішною.
35-річна модель plus-size Ешлі Грем відвідала вчора премію видання TIME "Людина року", що проводилася у Нью-Йорку, у готелі Plaza.
Для цього заходу зірка подіуму обрала дуже ефектний образ — чорну сукню-сітку з каптуром і невеликим шлейфом. У вбрання також були довгі рукави з рюшами, а все воно було розшите ще й дрібними лелітками.
Цю сексуальну сукню Ешлі носила із закритою і щільною спідньою білизною — ліфчиком та високими трусами. Також в образі були тонкі чорні капронові колготки і босоніжки з відкритим мисом. Ймовірно, білизна на ній була від її власного бренду Knix, який вона випустила на початку цього року.
Компанію моделі на червоній доріжці склав її чоловік Джастін Ервін, який вибрав для цього заходу чорний смокінг, водолазку та лофери від Gucci.
А ось за кілька днів раніше Грем відвідала церемонію вручення нагород British Fashion Awards у Лондоні. На червону доріжку модель вийшла в небесно-блакитному вбранні від бренду Patrick McDowell із колекції весна-літо 2023 та прикрасах Jahan Jewelry.
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