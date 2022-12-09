У прозорій сукні-сітці: модель plus-size Ешлі Грем вийшла на червону доріжку з чоловіком

Смілива сукня мало що прикривала, але Ешлі була у ный розкішною.

35-річна модель plus-size Ешлі Грем відвідала вчора премію видання TIME "Людина року", що проводилася у Нью-Йорку, у готелі Plaza.

Для цього заходу зірка подіуму обрала дуже ефектний образ — чорну сукню-сітку з каптуром і невеликим шлейфом. У вбрання також були довгі рукави з рюшами, а все воно було розшите ще й дрібними лелітками.

Цю сексуальну сукню Ешлі носила із закритою і щільною спідньою білизною — ліфчиком та високими трусами. Також в образі були тонкі чорні капронові колготки і босоніжки з відкритим мисом. Ймовірно, білизна на ній була від її власного бренду Knix, який вона випустила на початку цього року.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Компанію моделі на червоній доріжці склав її чоловік Джастін Ервін, який вибрав для цього заходу чорний смокінг, водолазку та лофери від Gucci.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

А ось за кілька днів раніше Грем відвідала церемонію вручення нагород British Fashion Awards у Лондоні. На червону доріжку модель вийшла в небесно-блакитному вбранні від бренду Patrick McDowell із колекції весна-літо 2023 та прикрасах Jahan Jewelry.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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