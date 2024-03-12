У прозорій сукні та без бюстгальтера: Айріс Лоу у пікантному луку вийшла на доріжку

23-річна дочка Джуда Лоу і Сейді Фрост вийшла на червону доріжку в пікантному набранні від Tom Ford, що складалося з тонких срібних ниток з камінням на топі та спідниці. Під вбранням у зірки були лише тілесні труси.

Дівчина доповнила свій образ сріблястими босоніжками на підборах, масивними сережками, кількома каблучками на пальцях та різнокольоровим манікюром. Макіяж Айріс був виконаний насиченим попелястим відтінком тіней із чорними стрілками на повіках, а також рожевим блиском вона підкреслила губи. Біляве коротке волосся Лоу зібрала в зачіску з мокрим ефектом.

Айріс Лоу / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам зіркових красунь, які прийшли на афтепаті "Оскара" у "голих" сукнях.

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