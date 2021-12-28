У прозорій сукні та червоних панчохах: Настя Каменських звабливо позувала в ліфті

У прозорій сукні та червоних панчохах: Настя Каменських звабливо позувала в ліфті

Співачка продемонструвала сексуальний аутфіт.

Настя Каменських любить експериментувати зі своїми образами. Цього разу артистка обрала відвертий аутфіт.

Співачка вдягнулась у прозору довгу сукню, прикрашену на корсеті пір'ям. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Провокаційності луку додали червоні панчохи з підтяжками, червона білизна та червоні високі рукавички.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Волосся Насті зібрали у високий хвіст і накрутили його. Їй зробили яскравий макіяж із червоними тінями на віках. У вухах були довгі сережки, а на шиї – намисто з білим камінням та червоним кулоном у вигляді серця. Співачка мала дуже сексуальний вигляд.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

NK спокусливо позувала у ліфті перед об'єктивом фотокамери Roma Kukulian.

Нагадаємо, Каменських записала для шанувальників новорічне відеопривітання.

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