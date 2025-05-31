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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні та чорному боді: кохана Маколея Калкіна вийшла у світ

Акторка обрала оригінальне вбрання, яке привертало увагу. Її відомий коханий на заході не з'явився.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Бренда Сонг

Бренда Сонг / © Associated Press

37-річна акторка Бренда Сонг з’явилася на заході в Каліфорнії, присвяченому серіалу «Плеймейкерша» (Running Point), в якому вона зіграла разом із Кейт Гадсон.

Вона одягла на цю подію довгу чорну сукню-сітку з короткими рукавами, яка також була повністю прикрашена невеликими сріблястими бусинами. Сукню Бренда носила у поєднанні з чорним боді, туфлями на підборах та безліччю прикрас. Також зірка зробила яскравий макіяж.

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда Сонг / © Associated Press

Нагадаємо, що Бренда — кохана відомого актора Маколея Калкіна, який дитиною зіграв в культовому фільмі «Сам удома». Пара разом від липня 2017 року, а 5 квітня 2021 року у них народився син Дакота Сонг Калкін, якого вони назвали на честь сестри Калкіна, яка померла 2008 року — її збила машина на пішохідному переході. 18 березня 2023 року також стало відомо, що у грудні 2022 року Маколей і Бренда стали батьками вдруге — у них народився хлопчик, якого назвали Карсон.

Бренда Сонг, Маколей Калкін та їхній син / © Associated Press

Бренда Сонг, Маколей Калкін та їхній син / © Associated Press

До Бренди Маколей був одружений з акторкою Рейчел Майнер. На момент весілля обом було сімнадцять років. Цей шлюб тривав не більше двох років і в 2000 році вони розійшлися, а 2002-го остаточно розлучилися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
182
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