У прозорій сукні та капелюшку: дочка Демі Мур здивувала вбранням для галавечора

Таллула Вілліс / © Associated Press

Молодша з трьох доньок Демі Мур і Брюса Вілліса — Таллула — з’явилася серед гостей благодійного заходу LACMA Art + Film, який відбувся в Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.

Дівчина була одягнена в чорну прозору сукню від Gucci, зшиту з прозорої чорної тканини, прикрашену монограмою і стразами. Також у неї були довгі рукави і драпування на асиметричній спідниці.

Таллула Вілліс / © Associated Press

Образ Таллула доповнила капелюшком з вуаллю, а також босоніжками золотого кольору. Також оригінальнішим лук дівчини робили масивні прикраси на руках і у вухах.

Таллула відвідала галавечір зі своєю мамою-суперзіркою. Однак Демі Мур мала гламурніший вигляд, ніж її донька, адже обрала для своєї появи «голу» сукню від Gucci з квітковою вишивкою.

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, що не так давно Демі Мур також приголомшила образом на прем’єрі фільму Gucci «Тигр» у Мілані. Акторка з’явилася у вбранні з нової колекції і стала головною зіркою вечора.