ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні та капелюшку: дочка Демі Мур здивувала вбранням для галавечора

Дівчина обрала вбрання від відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Таллула Вілліс

Таллула Вілліс / © Associated Press

Молодша з трьох доньок Демі Мур і Брюса Вілліса — Таллула — з’явилася серед гостей благодійного заходу LACMA Art + Film, який відбувся в Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.

Дівчина була одягнена в чорну прозору сукню від Gucci, зшиту з прозорої чорної тканини, прикрашену монограмою і стразами. Також у неї були довгі рукави і драпування на асиметричній спідниці.

Таллула Вілліс / © Associated Press

Таллула Вілліс / © Associated Press

Образ Таллула доповнила капелюшком з вуаллю, а також босоніжками золотого кольору. Також оригінальнішим лук дівчини робили масивні прикраси на руках і у вухах.

Таллула відвідала галавечір зі своєю мамою-суперзіркою. Однак Демі Мур мала гламурніший вигляд, ніж її донька, адже обрала для своєї появи «голу» сукню від Gucci з квітковою вишивкою.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, що не так давно Демі Мур також приголомшила образом на прем’єрі фільму Gucci «Тигр» у Мілані. Акторка з’явилася у вбранні з нової колекції і стала головною зіркою вечора.

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie