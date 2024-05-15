У прозорій сукні та капелюсі: Аня Тейлор-Джой під прицілом папараці у Франції

Акторку Аню Тейлор-Джой помітили у готелі Martinez під час 77-го Каннського кінофестивалю у Франції. Зірка прибула на Лазуровий берег, щоб презентувати фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", у якому зіграла головну роль.

Під приціл папараці дівчина потрапила у білій прозорій сукні від бренду Jacquemus, а також босоніжках від Femme зі шнурівками. Також акторка додала в образ солом'яний капелюх із широкими полями та чорними стрічками.

У сукні не було бретельок, носилась вона як боді, а її верхню частину прикрашали великі білі квіти з тканини. Завершували цей літній образ макіяж із червоною помадою на губах.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Однак раніше у подібній сукні була помічена інша зірка — співачка Дуа Ліпа. 2022 року дівчина з'явилася на весіллі дизайнера Симона Порта Жакмюса у творінні від Jacquemus із колекції Le Papier осінь-зима 2022-2023 з квітковими аплікаціями.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що засновник та креативний директор бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс нещодавно вперше став батьком – і одразу двох немовлят – хлопчика та дівчинки.

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