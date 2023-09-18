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У прозорій сукні та незвичайних туфлях: Міа Ріган на Лондонському тижні моди

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У прозорій сукні та незвичайних туфлях: Міа Ріган на Лондонському тижні моди

Міа Ріган / Фото: Getty Images

20-річна британська модель відвідала один із показів на Лондонському тижні моди.

Минулого тижня майбутня невістка Вікторії Бекхем з'явилася на фешнзаході Vogue World: London, який дав старт Лондонському тижню моди.

Міа Ріган на Vogue World: London / © Getty Images
Міа Ріган на Vogue World: London / Фото: Getty Images

А вчора приїхала на шоу KNWLS, яке відбулося в Old Billingsgate у британській столиці. Якщо минулого виходу Міа з'явилася на публіці в прозорій сукні, під яку не одягла бюстгальтер, цього разу на ній була коричнева шкіряна куртка і знову прозора сукня довжини міді, під якою виднілися короткі шорти. Лук свій Міа доповнила цікавими туфлями на підборах, золотими сережками-висячками та макіяжем у теплих відтінках.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

Міа любить екстравагантно одягатися і мати не такий вигляд, як всі довкола. І це, безперечно, привертає увагу.

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Дата публікації
Перегляди
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