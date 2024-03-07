У прозорій сукні та в компанії чоловіка: Кріссі Тейген на світській церемонії

Модель обрала для світського виходу відверту прозору сукню з осінньо-зимової колекції 2022 від Saint Laurent з глибоким декольте, прозорою вставкою на животі та прозорим подолом, а її чоловік Джон одягнув чорний смугастий костюм і чорну сорочку під ним і доповнив своє вбрання блискучими чорними туфлями.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Кріссі доповнила свій вечірній лук прикрасою з камінням на шиї, маленьким чорним клатчем, макіяжем у теплих відтінках, а довге волосся розпустила та накрутила локонами. Також у неї був темний манікюр і кілька золотих каблучок виблискувало на пальцях.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Своїх чотирьох дітей — семирічну Луну, п'ятирічного Майлза, однорічну Есті та восьмимісячного Рена подружжя залишило вдома на няню, а самі насолодилося світським виходом і дефіле червоною доріжкою.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

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