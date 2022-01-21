У прозорій сукні та високих чоботях: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася аутфітом

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася в блогу декількома новими знімками та захопила шанувальників.

34-річна блондинка приміряла прозору чорну сукню прямого силуету, під сірі шкіряні чоботи на шпильках і таким чином ефектно прилягла на білий шкіряний диван.

Також Розі опублікувала в каруселі одразу кілька кадрів із цього фотосету. Схоже, що знімали його ще коли живота моделі не було особливо помітно. Нагадаємо, зараз Розі Гантінгтон вагітна другою дитиною від свого коханого Джейсона Стетхема.

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А нещодавно модель показувала у блогу, як підріс їхній син Джек, якому цього року виповниться п'ять років.

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