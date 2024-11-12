У прозорій сукні та з хвилястим укладанням: Ніколь Кідман відвідала прем'єру фільму

Ніколь Кідман відвідала прем'єру фільму Netflix "Зачарований" у театрі The Paris на Мангеттені в Нью-Йорку.

57-річна акторка приїхала на світський захід у білій сукні Dolce & Gabbana Alta Moda з довгими рукавами та ажурними квітами. Акторка доповнила своє напівпрозоре вбрання прикрасами Wempe та чорними туфлями-човниками на підборах.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Світло-руде волосся Кідман було розпущене та укладене хвилями, а макіяж на обличчі був виконаний у теплих бронзових відтінках.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

На доріжці до Кідман приєдналася її екранна дочка Рейчел Зеглер. 23-річна акторка була в білій мінісукні блейзері з чорними квітковими деталями від Harris Reed колекції весна-літо 2025 та взута в туфлі Jimmy Choo, а її образ доповнювали прикраси Eva Fehren.

Ніколь Кідман, Рейчел Зеглер та Гав'єр Бардем / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що днями ми бачили Ніколь Кідман в образі total black і вона мала дуже стильний вигляд.

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