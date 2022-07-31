У прозорій сукні та з сумкою Louis Vuitton: ефектна Джей Ло на благодійному вечорі

Дженніфер не залишилася непоміченою, коли приїхала у такому образі на вечірку на Капрі.

53-річна співачка відвідала галавечір, організований на честь благодійного концерту ЮНІСЕФ на Капрі, Італії. Перед камерами фотографів зірка з'явилася в жовтій сукні в підлогу, до якої підібрала білі туфлі на високій платформі і взяла маленьку зелену сумку з розсипом страз від Louis Vuitton.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер мала ефектний макіяж очей з накладними віями, а губи співачка нафарбувала нюдовим блиском. Також Джен одягла гарні сережки-кліпси у формі квітки, пелюстки якої виконані з різнокольорового каміння. Її довге волосся було частково зібране в хвіст і спадало красиво з плечей.

На самому концерті, де, нагадаємо, збирали кошти для постраждалих від війни українців, Лопес з'явилася в ефектному боді та накидці з пір'ям від Roberto Cavalli.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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