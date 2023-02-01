У прозорій сукні у єгипетському храмі: Демі Роуз продемонструвала сексуальну фігуру з різних ракурсів

Британська модель у Луксорі влаштувала фотосесію у храмі.

Демі Роуз зараз відпочиває у Єгипті. Там дівчина регулярно приміряє сексуальні луки, у яких фотографується, а потім ділиться знімками з підписниками в Instagram.

Цього разу модель влаштувала фотосет у найбільшому храмовому комплексі Стародавнього Єгипту - Карнакському храмі у Луксорі.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На Демі була прозора золотиста закрита сукня з високою горловиною, під якою на ній була білизна, що є рідкістю.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Вбрання ідеально сиділо на фігурі Демі і вона з різних ракурсів демонструвала на камеру свої пишні форми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Волосся Роуз заплела у дуже довгу косу і обмотала її мотузкою. На обличчі був макіяж із блакитними тінями на повіках.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі позувала у золотистій мінісукні і без трусів на тлі пірамід.

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