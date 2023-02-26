У прозорій сукні від Chanel: Крістен Стюарт на закритті Берлінале та прапор України на червоній доріжці

Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку під час церемонії закриття 73-го Берлінського кінофестивалю, яка відбулася вчора ввечері в Берліні.

32-річна акторка цього року була головою журі кінофестивалю. Ми бачили кілька її луків на доріжці та фотоколах у вбраннях від Chanel. Для фінального свого виходу Крістен також обрала ефектний лук із колекції Chanel 2023 року.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

На ній було чорне напівпрозоре вбрання з в'язаним чорним оздобленням зокрема і кишенями, які прикривали оголені груди акторки. Вбрання Стюарт доповнила взуттям від цього самого бренду, зробила цікаве укладання знову з мокрим ефектом і насичений макіяж очей червоними тінями, а також трохи підкреслила губи.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у день відкриття кінофестивалю Крістен Стюарт сяяла у білій сукні з пишною спідницею з кутюрної колекції 2023 теж від Дому Chanel. Акторка є амбасадоркою бренду і майже завжди з'являється на світських заходах у вбранні від Chanel.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Також під час церемонії закриття кінофестивалю на доріжку вийшла українська активістка Діана Берг, вона є організаторкою руху "Донецьк — це Україна" (родом із Донецька, а жила в Маріуполі), а також активісткою за права жінок та ЛГБТ-людей та дизайнеркою. На червону доріжку Берлінале вона винесла прапор України із намальованим на ньому гербом України.

Діана Берг на Берліналі з фрагом України / Фото: Getty Images

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