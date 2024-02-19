У прозорій сукні від Christian Dior: зірка "Голодних ігор" продемонструвала гарний вечірній образ на премії

Зірка фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" та майбутньої стрічки "Білосніжка" – Рейчел Зеглер – побувала на церемонії нагородження премії People's Choice Awards у Санта-Моніці, Каліфорнія.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Акторка обрала для своєї появи пікантний гарний образ. На ній була чорна прозора сукня на тонких бретельках від Christian Dior, верх якої був із сітки, а низ – прикрашений торочкою з пензликів. Сукня підкреслила її тонку талію.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила чорними замшевими туфлями-човниками і золотими прикрасами. Рейчел зробила гарну зачіску з локонами і макіяж у ніжних відтінках.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, премію відвідала також акторка Сідні Свіні, яка сяяла у вечірній червоній сукні максі від бренду Mônot з американською проймою, відвертим декольте і розрізом.

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