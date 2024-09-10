У прозорій сукні від Dior: Флоренс П'ю викликала фурор вбранням на прем'єрі фільму

Зірка "Дюни" — 28-річна Флоренс П'ю — відвідала показ фільму "Час жити" (We Live in Time), що відбувся у готелі Crosby Street у Нью-Йорку.

Акторка обожнює прозорі та напівпрозорі сукні, тому знову вибрала вбрання у подібному стилі. На заході вона з'явилася у чорній повністю прозорій сукні-сітці від Модного дому Christian Dior.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Вбрання мало глибоке декольте, оброблення мереживом, а також довгий шлейф. Носила його Флоренс із чорною спідньою білизною, широким ременем із пряжкою та взуттям на високих підборах.

Також акторка доповнила вбрання декількома стильними прикрасами: сережками, браслетами та довгим ланцюжком з підвісками. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску та зробила яскравий макіяж із використанням нюдової помади і персикових тіней.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Позувала на червоній доріжці П'ю з Ендрю Гарфілдом, оскільки вони зіграли головні ролі у фільмі разом.

Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілд / Фото: Associated Press

Картина розповість зворушливу історію про Тобіаса та Алмут, які знайомляться дуже дивним способом – дівчина збиває його машиною. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей і стає початком неймовірного роману. Надалі вони стикаються з безліччю життєвих проблем, які переживають завдяки своєму коханню. Виконавчим продюсером фільму є Бенедикт Камбербетч. У прокат картина вийде у жовтні.

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