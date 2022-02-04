У прозорій сукні від Prada: американська реперка блиснула пишними грудьми на вечірці

У прозорій сукні від Prada: американська реперка блиснула пишними грудьми на вечірці

Юнг Маямі відсвяткувала свій день народження у провокаційному аутфіті.

Американська репвиконавиця Юнг Маямі наперед відсвяткувала свій день народження, який буде 11 лютого, гучною вечіркою у Basement Miami у Маямі-Біч, Флорида.

Оскільки Юнг була головною зіркою вечора, то і вигляд вона мала мати відповідний. Тому Маямі зробила ставку на відвертість. Співачка одягла коротку прозору сукню-сітку від Prada, розшиту стразами.

Юнг Маямі / Getty Images

Під вбранням був відсутній бюстгальтер, але добре, що були нюдові стринги. Соски вона сховала під наклейками. Маямі сяяла на паті своїми пишними грудьми та сексуальними формами.

Провокаційну сукню репвиконавиця поєднала з прозорими босоніжками, посипаними стразами. У руці вона тримала екстравагантну мініатюрну рожеву сумочку на золотому ланцюжку, інкрустовану камінням.

Образ Юнг доповнила високим хвостом світло-рожевого кольору, макіяжем з пишними віями і довгим ніжно-рожевим манікюром, декорованим стразами.

Ми помітили, що репвиконавці люблять епатувати публіку своїми відвертими луками. Приміром, пишнотіла Lizzo якось прийшла на вечірку у фіолетовій прозорій сукні в сітку довжини максі з блискітками. На зірці не було бюстгальтера, тому вона блищала своїми оголеними обвислими грудьми.

Lizzo / Getty Images

Lizzo / Getty Images

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