Шоу-бізнес
144
1 хв

У прозорій сукні з 3D-квітами: Ешлі Роберт у сміливому аутфіті прийшла на вечірку

43-річна радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls у «голому» вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ешлі Робертс

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс відвідала вечірку з нагоди запуску EE72 London, що відбулася у межах Тижня моди в Лондоні.

Для своєї появи радіозірка обрала сміливий лук. На ній була червона прозора коротка сукня від в'єтнамського бренду Fanci Club, під яку вона одягла чорний кроптоп. Вбрання мало високу горловину, довгі рукави і було прикрашене на спідниці червоними 3D-квітами. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Образ Ешлі доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорною сумочкою. Вона зробила зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із акцентом на очах і манікюр із декором.

Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс одягла на роботу кокетливу блакитну мінісукні з бантиками.

