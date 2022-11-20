У прозорій сукні з акцентом на декольте: Флоренс П'ю сяяла на церемонії

26-річна англійська акторка відвідала 13-ту церемонію вручення нагород Губернатора Академії кінематографічних мистецтв та наук у Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі.

На доріжку Флоренс П'ю вийшла у білій сукні з глибоким декольте. Сукня була напівпрозорою і розшитою камінням, до неї акторка підібрала лаковані туфлі на високій платформі та підборах.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

У дівчини на шиї виблискувало незвичайне золоте кольє, у носі був пірсинг, а на пальцях кілька каблучок.

Флоренс зробила укладання, зачесавши волосся назад та макіяж у натуральних відтінках.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Минулого разу ми бачили Флоренс П'ю на щорічному Лондонському кінофестивалі. Тоді зірка вийшла на червону доріжку в приголомшливій сукні коралового відтінку від бренду Valentino.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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