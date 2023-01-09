У прозорій сукні з блискітками: ефектний образ фіналістки "Холостяка-12" на церемонії троянд

Фіналістка романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – Олександра Мудра – опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образу з церемонії троянд в одинадцятому випуску.

Саша з'явилася на церемонії у прозорій блискучій сукні максі з блискітками. Вбрання, під яким була нюдова білизна, чудово обтискало струнку фігуру дівчини.

Олександра Мудра/Instagram

Виріз на спині дозволив Мудрій продемонструвати своє татуювання між лопатками.

Олександра Мудра/Instagram

Їй зробили гладкий низький пучок та макіяж із рожевою помадою і чорними стрілками. Вуха Саша прикрасила лаконічними сережками.

Олександра Мудра/Instagram

Нагадаємо, у дванадцятому випуску головний герой проєкту Алекс Топольський зробить свій вибір. У фіналі опинилися Олександра Мудра і Катерина Лозовицька.

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