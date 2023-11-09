У прозорій сукні з червоними маками: гарна Енн Гетевей сяяла на світському заході

Акторка мала в цьому вбранні чарівний вигляд.
Голлівудська акторка Енн Гетевей відвідала церемонію CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. Спочатку вона вирішила привернути увагу до своєї персони джинсовою сукнею від бренду Ralph Lauren, яка дуже нагадувала культовий образ Брітні Спірс.
Потім Гетевей переодяглася в червоне вбрання від бренду Rodarte з колекції весна-літо 2018. Вбрання було практично прозорим, мереживним і було прикрашене аплікаціями у вигляді великих червоних маків.
Поділ сукні прикрашала червона рюша, а доповнила лук Енн сережками з діамантами, лаконічним макіяжем та високою зачіскою.
Захід, який відвідала зірка, негласно називають "Оскаром" модної індустрії, а нагороди на ньому вручаються найкращим дизайнерам і всім, хто зробив свій вагомий внесок у розвиток американської моди. Цього року серед гостей також були Вера Вонг, Ванесса Гадженс та Нікі Гілтон.
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