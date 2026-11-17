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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні з червоними трояндами: Елізабет Герлі вийшла в світ зі своїм коханим
Британська акторка обрала для благодійного галавечора яскраве вбрання з квітами і шлейфом.
Елізабет Герлі відвідала галавечір Baby2Baby разом зі своїм коханим — кантрі-музикантом Біллі Реєм Сайрусом. На фотодоріжці пара трималася за руки й усміхалася фотографам.
Акторка з’явилася у червоній сукні максі з високим коміром і довгими рукавами. Вбрання прикрашали троянди різного розміру, вишиті стебла й листя та дрібні лелітки. Під сіткою виднівся червоний боді в тон і нюдові колготи в сітку. Спідниця сукні розширювалася донизу й переходила у шлейф.
Герлі доповнила образ сріблястим клатчем, оздобленим кристалами, і блискучими босоніжками на шпильках. Волосся вона уклала м’якими хвилями, а в макіяжі поєднала темні димчасті тіні з ніжно-рожевим блиском для губ.
Сайрус обрав чорний оксамитовий піджак, розстебнуту біля коміра чорну сорочку і штани кльош. До них він додав темні окуляри-авіатори, кілька каблучок і сріблясті ланцюжки з підвісками.
До них приєднався також син Елізабет — Деміан, який був одягнений у в оксамитовий піджак перлинного відтінку, бежеву сорочку-жилет і чорні штани.