У прозорій сукні з декольте до пупка і в обіймах чоловіка: Періс Гілтон завітала на премію "Греммі"

Періс Гілтон завітала 67-ої щорічної церемонії вручення нагород "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі. Вона прийшла у супроводі свого чоловіка Картера Реума, який не соромився перед фотографами проявляти до неї свої ніжні почуття до дружини: він її обіймав і цілував.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Періс позувала у розкішній бежевій напівпрозорій сукні максі Chrome Hearts із вишивкою з бісера, паєток і блискіток, а також золотою брошкою на животі. Вбрання мало декольте до пупка і бежеву накидку з органзи. Під сукнею просвічувалися бежеві високі труси.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Лук Гілтон доповнила бежевими оперними рукавичками зі стразами і срібними туфлями, усипаними стразами.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Світська левиця зробила укладання з голлівудськими локонами, макіяж із темно-бежевою помадою, вуха прикрасила довгими сережками, а на обличчя одягла сонцезахисні окуляри-авіатори.

Картер був одягнений у чорний смокінг із принтом, білу сорочку, чорний метелик і чорне взуття.

Періс Гілтон і Картер Реум / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон на вечірку напередодні "Греммі" прийшла у чорній обтислій сукні максі з драпуванням на стегнах, повністю усипаній кристалами. Вбрання просвічувалося, тому Гілтон виблискувала перед присутніми своїми грудьми, на яких були нюдові наклейки.

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