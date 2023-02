У прозорій сукні з глибоким декольте: дівчина Роберта Паттінсона на прем'єрі серіалу

Кохана Роберта Паттінсона Сукі Вотергаус відвідала прем’єру серіалу Daisy Jones and The Six, знятого за мотивами роману-бестселера Тейлора Дженкінса Ріда про вигаданий рокгурт 70-х років. У серіалі Сукі зіграла головну роль.

На заході акторка з'явилася у відвертій прозорій сукні смарагдового кольору від бренду Stephane Rolland. Під вбранням на Вотергаус було зелене боді з глибоким декольте, оздобленим широкою смужкою з камінням.

Сукі Вотергаус / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила босоніжками на шпильках, цікавим біло-зеленим клатчем, масивними золотими сережками, браслетами і каблучками.

Сукі Вотергаус / Фото: Associated Press

Сукі зробила укладання з локонами і макіяж смокі-айс, губи вона нафарбувала помадою коралового відтінку.

Сукі Вотергаус / Фото: Associated Press

