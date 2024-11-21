У прозорій сукні з градієнтом: ефектна Ізабель Гулар позувала біля багаття на пляжі

40-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – вирушила у відпустку на один із курортів її рідної Бразилії разом зі своєю родиною. Звідти вона вже показувала пляжні фото в яскравому образі з мінішортами.

На нових знімках модель демонструє гарний вечірній образ.

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Вона зазнімкована у прозорій сукні з градієнтом на тканині від темно-синього до червоного кольору, крізь неї просвічується чорний комплект білизни або, можливо, купальник. Вечірній образ Ізабель доповнюють великі золоті браслети та сережки, білий манікюр та макіяж з акцентом на очі. Позує Гулар біля багаття на пляжі.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

"Запали це полум'я", — так підписала фото бразилійка.

Нагадаємо, раніше топмодель Ізабель Гулар блиснула стрункою фігурою. Модель одягла бікіні з принтом у вигляді шматков кавуна та влаштувала фотосесію під тропічним душем на пляжі.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

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