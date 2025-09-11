У прозорій сукні з глибоким вирізом: американська комікеса блиснула трусами на церемонії

Ніккі Глейзер / © Associated Press

Реклама

Американська комікеса Ніккі Глейзер відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards 2025 на UBS Arena в Елмонті, Нью-Йорк.

Знаменитість з’явилася на червоній доріжці у сміливому образі. На ній була чорна прозора сукня з глибоким вирізом, напівоголеною спиною та елегантним шлейфом. Тканина мала легке драпування на спідниці, ледь помітний блиск, а ще крізь неї були помітні чорні труси.

Ніккі Глейзер / © Associated Press

Глейзер взула чорні лаковані туфлі і доповнила лук гарною зачіскою з локонами, макіяжем із пишними віями і білим манікюром. У вухах у неї були сережки-підвіски, а на руках — каблучки з камінням.

Реклама

Ніккі Глейзер / © Associated Press

Нагадаємо, Ніккі Глейзер на вечірку Vanity Fair Oscar у Беверлі-Гіллз прийшла у не менш відвертому вбранні. На ній була чорна мереживна сукня максі від бренду Valdrin Sahiti з пікантним декольте.