ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні з глибоким вирізом: американська комікеса блиснула трусами на церемонії

Ніккі Глейзер обожнює привертати увагу своїми провокаційними луками.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніккі Глейзер

Ніккі Глейзер / © Associated Press

Американська комікеса Ніккі Глейзер відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards 2025 на UBS Arena в Елмонті, Нью-Йорк.

Знаменитість з’явилася на червоній доріжці у сміливому образі. На ній була чорна прозора сукня з глибоким вирізом, напівоголеною спиною та елегантним шлейфом. Тканина мала легке драпування на спідниці, ледь помітний блиск, а ще крізь неї були помітні чорні труси.

Ніккі Глейзер / © Associated Press

Ніккі Глейзер / © Associated Press

Глейзер взула чорні лаковані туфлі і доповнила лук гарною зачіскою з локонами, макіяжем із пишними віями і білим манікюром. У вухах у неї були сережки-підвіски, а на руках — каблучки з камінням.

Ніккі Глейзер / © Associated Press

Ніккі Глейзер / © Associated Press

Нагадаємо, Ніккі Глейзер на вечірку Vanity Fair Oscar у Беверлі-Гіллз прийшла у не менш відвертому вбранні. На ній була чорна мереживна сукня максі від бренду Valdrin Sahiti з пікантним декольте.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie