У прозорій сукні з імітацією корсету: американська співачка блиснула трусами на музичному заході

На цьогорічній премії MTV можна було побачити багато зіркових красунь у прозорих вбраннях.
Американська співачка Megan Thee Stallion відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі.
Перед фотографами вона постала у пікантному аутфіті. На красуні була чорна прозора сукня максі від бренду Brandon Blackwood без бретелей, з сексуальним декольте та повздовжніми лініями, які імітували корсет.
Меган виблискувала на публіку чорними стрингами. І, на відміну від своїх колег, вона приховала свої груди ліфом-бюстьє.
Артистка мала стрункий і спокусливий вигляд у цьому луку.
Вбрання зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках і з ремінцями з камінням на щиколотках.
Megan Thee Stallion зробила укладання, зачесане назад, макіяж із пишними довгими віями, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию – широким діамантовим кольє, а руку – браслетом і каблучкою із цього самого комплекту. Екстремально довгий золотистий манікюр завершив ефектний образ співачки.
Нагадаємо, колумбійська співачка Karol G прийшла на премію у "голій" білій мереживній сукні зі шлейфом від бренду Ashi Studio.
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