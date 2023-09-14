У прозорій сукні з імітацією корсету: американська співачка блиснула трусами на музичному заході

На цьогорічній премії MTV можна було побачити багато зіркових красунь у прозорих вбраннях.

Американська співачка Megan Thee Stallion відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі.

Перед фотографами вона постала у пікантному аутфіті. На красуні була чорна прозора сукня максі від бренду Brandon Blackwood без бретелей, з сексуальним декольте та повздовжніми лініями, які імітували корсет.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Меган виблискувала на публіку чорними стрингами. І, на відміну від своїх колег, вона приховала свої груди ліфом-бюстьє.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Артистка мала стрункий і спокусливий вигляд у цьому луку.

Вбрання зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках і з ремінцями з камінням на щиколотках.

Megan Thee Stallion зробила укладання, зачесане назад, макіяж із пишними довгими віями, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию – широким діамантовим кольє, а руку – браслетом і каблучкою із цього самого комплекту. Екстремально довгий золотистий манікюр завершив ефектний образ співачки.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Нагадаємо, колумбійська співачка Karol G прийшла на премію у "голій" білій мереживній сукні зі шлейфом від бренду Ashi Studio.

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