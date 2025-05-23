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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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38
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1 хв

У прозорій сукні з камінням і накидці з пір'я: Гайді Клум із чоловіком відвідала галавечір amfAR

51-річна німецька супермодель у спокусливому образі total black сяяла на благодійному заході на півдні Франції, у місті Антіб.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

На Лазуровому узбережжі Франції відбувся традиційний благодійний бал amfAR Cinema against AIDS, метою якого є привернення уваги до боротьби зі СНІДом, а також збір коштів для допомоги нужденним і просування соціальних програм.

На галавечорі зібралося чимало зіркових красунь, серед яких була і чарівна Гайді Клум. Супермодель прийшла на івент у супроводі свого чоловіка — музиканта Тома Кауліца, з яким вони позували, обіймаючись.

Том Кауліц і Гайді Клум / © Associated Press

Том Кауліц і Гайді Клум / © Associated Press

Гайді обрала для своєї появи спокусливий образ. На ній була чорна прозора сукня, яка складалася з корсету, рясно розшитого камінням, бісером і блискітками, та спідниці з камінням.

Том Кауліц і Гайді Клум / © Associated Press

Том Кауліц і Гайді Клум / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила чорною накидкою-шлейфом із пір’я та чорними босоніжками на шпильках.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Довершили її сексуальний лук гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і діамантові прикраси.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Нагадаємо, Гайді Клум із чоловіком побувала на прем’єрі шпигунського бойовика «Місія неможлива: Фінальна розплата», яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. Вона сяяла у розкішній перламутровій сукні з паєтками і зі шлейфом від бренду Elie Saab.

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