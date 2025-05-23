У прозорій сукні з камінням і величезним пір’ям: 50-річна фотомодель у вишуканому луку позувала на галавечорі

Вікторія Сільвстедт / © Associated Press

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Шведська фотомодель, королева краси і світська левиця — Вікторія Сільвстедт — відвідала благодійний галавечір amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у місті Антіб. Мета заходу — допомогти фінансово організаціям, які борються зі СНІДом.

Вікторія Сільвстедт / © Associated Press

Перед фотокамерами красуня сяяла у вишуканому вечірньому образі. На ній була елегантна чорна прозора асиметрична сукня максі від лівійського модельєра Набіля Юнеса, оздоблена камінням і бісером. У зоні декольте вона була трохи замала для світської левиці, адже дуже притисла її пишні груди. Вбрання від колін до підлоги було рясно прикрашене величезним чорним пір’ям.

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

У цій сукні Вікторія засвітила білизну білого кольору, що зовсім її не бентежило.

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Аутфіт Сільвстедт доповнила об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем із пишними накладними віями та молочним манікюром. На шиї у неї було гарне діамантове кольє, а на руці — цікава каблучка з камінням.

Вікторія Сільвстедт / © Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Сільвстедт на червоній доріжці Каннського кінофестивалю постала в пишній сукні, декорованій бордовими квітковими аплікаціями з фатину.