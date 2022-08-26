У прозорій сукні з камінням: Демі Роуз у сексуальному аутфіті зібралася на вечірку

Британська модель показала нове фото з відпочинку у Греції.

Демі Роуз виклала в Instagram світлину, на якій продемонструвала свій новий сексуальний образ. У ньому дівчина зібралася на вечірку на острові Міконос.

Красуня постала у прозорій сукні із каміння. Вона мала звабливе декольте, яке підкреслило пишний бюст моделі. Під вбранням на ній були високі нюдові труси.

Свій аутфіт Роуз доповнила хвилястим укладанням, макіяжем із бронзово-коричневими тінями і клатчем кольору металік. Позувала вона на тлі моря.

Нагадаємо, минулого разу Демі похизувалася великим бюстом у короткій сукні з принтом і оголеними плечами.

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